Test Razer Freyja. Nakładka na fotel wibruje w grach, efekt jest zaskakująco dobry

The Precinct (demo) to produkcja która rozkochała mnie w sobie pomysłem na rozgrywkę. Twórcy tego tytułu odpowiadają bowiem na pytanie: co by było, gdyby GTA nie rozstało się z ujęciem lotu ptaka? Niestety, algorytmy HD Sensa kompletnie mieszają w tej grze dźwięki tła z dźwiękami właściwej rozgrywki. Przez to poduszka wibruje jak szalona pod wpływem hałasu miasta. Feedback jest nieproporcjonalnie intensywny względem wydarzeń na ekranie. Dopiero zmiana profilu na ten najbardziej zachowawczy (Controlled) sprawia, że The Precinct i Freyja stają się zgranym duetem. Wtedy jazda radiowozem po mieście oraz strzelanie z broni palnej świetnie pokrywa się z wibracjami, a poduszka buduje dobre tło dla policyjnej przygody.