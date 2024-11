Ale mnie frustruje, że na PS5 Pro nie mogę zobaczyć, które gry są ulepszone

Podłączona, zaktualizowana i gotowa do działania. Konsola PS5 Pro ląduje pod telewizorem, a mnie wita doskonale znane główne menu. Zaczynam pobierać gry, co do których jestem pewien, że otrzymały aktualizacje pozwalające wykorzystać dodatkowy potencjał mocniejszej konsoli. Gran Turismo 7, Final Fantasy 7 Rebirth, Spider-Man 2, F1 24, Alan Wake 2… Okej, co jeszcze?