Ulepszasz PC, dostajesz środki na Steam. Rusza promocja MSI na podzespoły z łatwym montażem

Przyznam, że rozwiązanie oferowane przez MSI podoba mi się o wiele bardziej niż promocyjne gry dodawane do podzespołów. Dzięki doładowaniom Steam to użytkownik decyduje, na którą grę chce przeznaczyć środki. Z kolei nawet najmniejsze doładowania w wysokości 20 USD (około 80 zł) pozwalają ustrzelić świetne tytuły. Przykładowo, aktualnie za 56 zł można kupić wzruszającą przygodówkę Detroit: Become Human, a świetne Songs of Conquest inspirowane serią Might and Magic kosztuje 52 zł.