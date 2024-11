Przyszłość już się zaczęła. Masz wybór: awangarda postępu lub bierny obserwator

Dodatkowo 82 proc. badanych przez IDC firm w Polsce dostrzega zwrot z inwestycji (ROI) w projekty AI w ciągu zaledwie 12 miesięcy. To znaczący wskaźnik, który podkreśla efektywność i opłacalność wdrożeń opartych na AI w krótkim terminie. Co więcej, 37 proc. przedsiębiorstw oczekuje potrojenia zwrotu z każdego zainwestowanego dolara. Tak optymistyczne prognozy finansowe motywują kolejne podmioty do inwestowania w tę technologię, widząc w niej nie tylko narzędzie do optymalizacji kosztów, ale także źródło nowych przychodów.