Polski instytut zaprojektował ładowarki do samochodów. Będą schowane pod ziemią

Sam zdążyłem wspomnieć, że ucieszyłbym się na podobne ukrycie automatów czy pojazdów na wynajem. Tylko że tak naprawdę to nie jest żadne rozwiązanie problemu, a zamiecenie go pod dywan. Powinniśmy zastanowić się, czy dobrze zarządzamy przestrzenią, czy dodawane elementy faktycznie są potrzebne, czy nie można zaprojektować ich inaczej – a nie po prostu ukrywać pod powierzchnią. W niektórych przypadkach być może to faktycznie dobre rozwiązanie, ale np. przy ładowarkach nie pojawiła się inna argumentacja. Po prostu nie zapaskudzą przestrzeni jak wszystko inne, więc to już według pomysłodawców jest plus. Na dodatek od razu byłem skłonny się z tym zgodzić.