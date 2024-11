Nowe foteliki samochodowe Thule to inny wymiar bezpieczeństwa. Jedziesz tylko, gdy masz zielone

To, co wyróżnia nową serię produktów, to baza ISOFIX Thule Alfi wyposażona w cyfrowy wyświetlacz z podświetleniem, który krok po kroku prowadzi przez cały proces montażu, eliminując ryzyko błędów. Wbudowane diody sygnalizują, czy wszystkie elementy – regulowana noga, zaczepy i sam fotelik – są zamocowane poprawnie. Zielona dioda daje znak, że fotelik jest gotowy i można ruszać, a wszelkie błędy oznaczone są na czerwono, co komunikuje, że musimy coś "dopiąć" czy poprawić. Nowością jest także specjalna dźwignia wbudowana w bazę, dzięki której możemy jeszcze precyzyjniej przytwierdzić fotelik do siedziska, co oprócz zaczepów ISOFIX stanowi dodatkowe zabezpieczenie i pewniejsze mocowanie konstrukcji w samochodzie.