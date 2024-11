Mamy prawie 2025 r., więc Sony aktualizuje wynik sprzedaży... PS2. Nowy rekord

Tego nie spodziewał się żaden gracz ani analityk branżowy. Sony właśnie zaktualizowało wyniki sprzedaży swoich konsol. Niby nic nadzwyczajnego, ale nowe dane dotyczą urządzenia PlayStation 2, które debiutowało na sklepowych półkach ponad dwie dekady temu, w 2000 roku. Miałem przyjemność posiadać tę cudowną maszynę, na której odkrywałem takie hity jak Metal Gear Solid 3, Shadow of the Colossus, Silent Hill 2 czy God of War.