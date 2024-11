MAX idzie po twoje konto. Walka ze współdzieleniem zaraz się rozpocznie

Co do Polski, to wiadomo, że prędzej czy później nas to dopadnie. Jesteśmy za dużym rynkiem, żeby platformy streamingowe mogły nas zignorować. Spójrzmy na historię – transformacja HBO GO w HBO Max, czy potem w MAX, podwyżki cen, nowe funkcje – wszystko to docierało do nas z pewnym opóźnieniem, ale jednak docierało. Więc możemy spać spokojnie (na razie!), ale warto mieć z tyłu głowy, że współdzielenie konta może wkrótce stać się droższe, wszak za każdego dodatkowego członka będzie trzeba zabulić nieco.