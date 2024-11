Laptop do gier na Black Friday? HP Victus z kartą Nvidia GeForce RTX dziś jest w świetnej cenie

Laptopy gamingowe są jednymi z chętniej poszukiwanych produktów podczas Black Friday. To co do zasady kosztowne urządzenia, gdyż takie notebooki do gier muszą mieć naprawdę mocarne podzespoły, by poradzić sobie z uruchamianiem gier wideo w zadowalającej jakości i płynności, dzięki czemu rozrywka sprawia frajdę.