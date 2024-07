Test HP Omen Transcend 14 (2024) - ten lekki laptop OLED to bestia do gier z RTX 4070

HP Omen Transcend 14 otrzymał ekran z błyszczącą powłoką i ma to swoje konsekwencje. Panel przykuwa wzrok, ale jednocześnie odbija refleksy świetlne, co daje się we znaki podczas rozgrywki w ogrodzie albo zaraz nad biurową lampą. Uważam, że matowa powłoka byłaby praktyczniejsza, zwłaszcza że ze względu na niską masę aż prosi się, by używać Omena poza domem. Tak czy inaczej obraz ma tak rewelacyjną jakość, że wynagradza to ten niewielki minus. Warto też wspomnieć o elemencie zaraz nad ramką wyświetlacza OLED - kamerce internetowej. Świetne jest to, że sensor współpracuje z systemem Windows Hello, co umożliwia błyskawiczne logowanie.