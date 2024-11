Google przypadkiem ujawnił dużą nowość. Jarvis przejmie twoją przeglądarkę

Jak informuje amerykański serwis The Information, Google w zeszłym tygodniu przypadkowo wstawiło wtyczkę z Jarvisem do Chrome Web Store, sklepu z wtyczkami do Google Chrome. Choć prototyp przez krótki czas wisiał w sklepie niczym każda inna wtyczka i każdy mógł pobrać Jarvisa na swój komputer, to uruchomienie go pokazywało błąd informujący o braku uprawnień. Google po kilku godzinach zdjęło wtyczkę ze sklepu.