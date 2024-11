Grudzień w PS Plus to dużo kanapowego przytulania przy świetnej grze co-op

It Takes Two to niezwykle wzruszająca i dojrzała gra zręcznościowa, w której dwóch graczy współpracuje w trybie kanapowej bądź sieciowej kooperacji. Produkcję wyróżnia fakt, iż co-op nie jest tutaj dodatkiem, ale fundamentem rozgrywki. It Takes Two zostało zaprojektowane od samego początku do samego końca jako doświadczenie wspólne, dla dwóch osób.