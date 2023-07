Recenzja Aliens: Dark Descent. Taktyczny Obcy jest tani, unikalny i daje w kość

Pierwsze zaskoczenie: Kosmiczni marines to samowystarczalni profesjonaliści, zachowujący bojową formację, rozglądający się i wyszukujący zagrożeń. Drugie zaskoczenie: żołnierze sami otwierają ogień do nieprzyjaciela, informując o jego pozycji. Trzecie zaskoczenie: oddział może korzystać z taktycznej pauzy wyłącznie podczas korzystania z umiejętności specjalnych. Poza tym systemem starcia są rozgrywane w czasie rzeczywistym, co wprowadza do rozgrywki chaos, presję i panikę. Mniam.