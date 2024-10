Coraz trudniej uciec od reklam na telewizorach. Producent włącza je nawet na starych modelach

Niedawno informowaliśmy o nietypowej nowej funkcji telewizora LG OLED G4, czyli najnowszego, najbardziej wypasionego TV tego producenta. Telewizory OLED, by uniknąć uszkodzenia związanego ze zbyt długim wyświetlaniem statycznego obrazu na matrycy, mają obowiązkowy niewyłączalny wygaszacz ekranu. Aktywuje się on po paru minutach, jeżeli telewizor wykryje statyczną treść na ekranie. Do tej pory owym wygaszaczem były rozmaite wzorki, czasem poruszający się po ekranie logotyp producenta. Jednak w przypadku G4 były to… bannery reklamowe.