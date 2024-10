Wysyłają SMS-y i mówią, że masz zaległy mandat. Uważaj, to pułapka

Na witrynie nie ma zbyt wielu informacji - widnieje komunikat o "niezapłaconym mandacie" 100 zł i przycisk "Zapłać mandat". Co więcej, oszuści sugerują, że "jeśli mandat nie zostanie opłacony w ciągu 2 dni, to mogą zostać podjęte dodatkowe działania". Oczywiście to kłamstwo.