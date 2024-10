Nowa wersja uznanych słuchawek do pracy wraca z ulepszeniami. Oto jak sprawdzają się Logitech Zone Wireless 2 - recenzja

Dobra wiadomość: nowa generacja urządzenia działa do 15 godzin na jednym ładowaniu, wliczając aktywne wykorzystanie mikrofonu oraz włączone ANC. To o godzinę dłużej względem poprzedniego modelu Zone Wireless. Do tego słuchawki potrzebują zaledwie 5 minut szybkiego ładowania, aby grać przez kolejną godzinę. Co prawda 15 godzin nie powala w ujęciu działania innych słuchawek nausznych z ANC, ale warto odnotować progres.