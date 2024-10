Jest Nagroda Nobla z fizyki. Doceniono współtwórców najważniejszej technologii XXI wieku

John Hopfield wynalazł sieć, która wykorzystuje metodę zapisywania i odtwarzania wzorów. Możemy sobie wyobrazić węzły jako piksele. To struktury, które potrafią przechowywać i przywracać informacje w sposób podobny do ludzkiej pamięci. Wyobraź sobie, że sieć Hopfield to rodzaj puzzla, który sam się układa, tworząc spójny obraz.