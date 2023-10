Naprawią Wikipedię sztuczną inteligencją. Czytelnicy zachwyceni

SIDE jest skrótem od Source Identification and Discovery Engine (silnik do identyfikacji i odkrywania źródeł). Jest to system oparty na uczeniu maszynowym, który uczy się rozpoznawać dobre źródła na podstawie istniejących artykułów wyróżnionych w Wikipedii, które są promowane na stronie i znajdują się pod szczególną pieczą edytorów i moderatorów. Następnie jest on w stanie zidentyfikować twierdzenia na stronach, które mają słabej jakości źródła za pomocą swojego systemu weryfikacji. Może on również przeszukiwać Internet w poszukiwaniu wiarygodnych źródeł i oceniać opcje do zastąpienia złych cytowań.