Zatrudnili AI do nasłuchiwania odgłosów odradzającej się puszczy. Wyniki są wspaniałe

Sztuczna inteligencja i natura na swój sposób wzajemnie się wykluczają. Bowiem według słownikowej definicji sztuczny oznacza tyle, co "stworzony przez człowieka w celu zastąpienia naturalnego odpowiednika". Mimo to AI należy do jednych z ulubionych narzędzi nauk przyrodniczych - wystarczy wymienić tu choćby systemy akustyczne służące do śledzenia wielorybów czy też niezwykle złożone symulacje pożarów oraz zamarzania wody.



Kolejne tego typu rozwiązanie może przydać się naukowcom w nie tylko obserwacji, ale i ratowaniu lasów tropikalnych. W jaki sposób?