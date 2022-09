Zwolnij, to teren wielorybów - zobaczy kapitan statku wykorzystującego system ochrony wielorybów. Śmierć w wyniku zderzenia z olbrzymią jednostką to coraz częstsza przyczyna zgonów tych wodnych stworzeń. Okazuje się, że jest jeszcze prostszy sposób, by uniknąć kolizji. Po prostu nie wpływać na wody, gdzie wielorybów jest dużo.