We właśnie zaprezentowanej pracy zespół Roberto Cara zastosował metodę Zhanga do podjęcia się wyzwania, jakim jest symulacja nukleacji lodu. Używając dynamiki molekularnej o głębokim potencjale, byli w stanie przeprowadzić symulacje do 300 tysięcy atomów przy użyciu znacznie mniejszej mocy obliczeniowej, przez znacznie dłuższy czas niż było to wcześniej możliwe. Symulacje przeprowadzili na Summit, jednym z najszybszych na świecie superkomputerów, znajdującym się w Oak Ridge National Laboratory w stanie Tennessee.