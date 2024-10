Nintendo zrobiło... budzik. Alarmo nie ma litości dla śpiochów

Alarmo nie jest klasycznym budzikiem. To interaktywne urządzenie wychwytujące ruch (lub jego brak) osoby w łóżku. Wbudowane sensory sprawiają że budzik nie przestaje grać dopóki jego posiadacz faktycznie nie wstanie z łóżka. Nim do tego dojdzie, użytkownik może wydłużyć błogi czas leżakowania kilkoma drzemkami, ale musi sobie na nie zasłużyć ruchem, no. machaniem rękoma.