Na wyrafinowane dźwiękowe show wbił się JBL - i robi imprezę

Swoje stoisko na niej ma też JBL. I… proszę nie zrozumieć mnie źle, to konsumencka firma od produktów masowych, oferująca sprzęt wysokiej jakości, ale też w kontekście jego ceny. Myślę że żaden z rzeczników prasowych JBL-a nawet nie próbowałby mnie prostować czy się na mnie krzywić po stwierdzeniu, że taki Focal Utopia Diva za 40 tys. zł to coś, na co JBL jakościowo nie ma odpowiedzi. Tyle że mieć nie musi. Bo muzyka to nie tylko słuchanie z namaszczeniem płyty winylowej za astronomiczne pieniądze. To również frajda i impreza. A JBL przyjechał na Audio Video Show 2024, by pokazać, że na tym to się akurat zna.