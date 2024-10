Garmin Fenix 8 AMOLED - test. Najlepszy Fenix, którego... nie musisz kupować

Prawdopodobnie najbardziej uniwersalną nowością jest dodanie do zegarka - z wyjątkiem wersji E - głośnika i mikrofonu, dzięki czemu telefon możemy zostawić w kieszeni, a mimo to prowadzić rozmowę. Całość działa po prostu w porządku, początkowe opóźnienie przy odbieraniu telefonu (iPhone 15) przesadnie nie przeszkadza, a głośnik jest na tyle głośny i dobrej jakości, że można wspomagać się tym rozwiązaniem nie tylko podczas przebywania w naprawdę cichym pomieszczeniu. Mikrofon też nie zawodzi - do tego stopnia, że ani razu osoba, z którą rozmawiałem, nie prosiła o mówienie głośniej czy wyraźniej (to drugie akurat by mi się przydało), czy np. nie pytała o to, z czego rozmawiam, bo brzmię inaczej. Jeśli więc ktoś marzył o tym, żeby mieć np. podczas górskiej wędrówki telefon w plecaku, a z poziomu Garmina odbierać i prowadzić połączenia - proszę bardzo, jest to już możliwe.