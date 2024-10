Budują baterię, która oddycha marsjańskim powietrzem. Spełni ważne zadanie

To nie wszystko. Zespół symulował warunki panujące na powierzchni Marsa, w tym wahania temperatury, aby opracować system baterii marsjańskiej zdolny do ciągłej produkcji energii. Badania potwierdzają, że cykl ładowania/rozładowania nowych akumulatorów wynosi 1375 godzin, co odpowiada około dwóm marsjańskim miesiącom ciągłej pracy.