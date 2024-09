Nowe ładowarki mają twarz! Wyglądają jak słodziutkie robociki

Ze względu na swoje zadanie i specyfikę użytkowania, wygląd akumulatorów to jedna z ostatnich kwestii, o których myślą zarówno producenci, jak i kupujący. Powerbanki - poza momentami ładowania samego urządzenia - rzadko opuszczają plecak czy torbę i w przeciwieństwie do wielu innych urządzeń elektronicznych, nawet nie jest nam przykro gdy akcesorium się trochę zarysuje.



Marka Ugreen postanowiła pokazać, że powerbanki mogą być równie urocze i atrakcyjne wizualnie, co użyteczne. Podczas trwających obecnie targów IFA zaprezentowano nowe akcesoria z serii Ugreen Uno, które, co tu dużo mówić, chwytają za serce.