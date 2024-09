Nowa patologia w polskiej szkole. Rodzice płacą za kontakt z nauczycielami. Poseł reaguje

Wspomniana przez Zandberga firma tłumaczyła, że „rodzice i uczniowie mają bezpłatny dostęp do wszystkich danych i funkcji dziennika VULCAN poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu”. Czyli sam dostęp dalej nic nie kosztuje, o ile korzysta się z przeglądarkowej wersji. Sęk w tym, że dla wielu wygodniejsza jest aplikacja mobilna. A za to trzeba już zapłacić.