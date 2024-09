Najlepsze pomysły na prezent dla studenta. Z tymi sprzętami przetrwa najgorszą sesję

Film, serial, materiał na YouTubie czy gra – wszystko to lepiej wygląda na większym ekranie niż wyświetlacz telefonu czy laptopa. Tym bardziej kiedy w odwiedziny wpadną znajomi czy rodzina, bo wówczas możliwe jest wspólne oglądanie. Philips 55PUS8079/12 to 55-calowy telewizor wyświetlający treści w 4K. Ma trzy złącza HDMI, więc można podłączyć do niego dekoder, odtwarzacz multimedialny czy konsolę. Do tego dochodzi system smart tv, więc od razu ma się dostęp do najważniejszych serwisów VOD czy aplikacji. Zaryzykuję jednak stwierdzenie, że nie to jest w tym telewizorze najważniejsze. Jego główną zaletą jest technologia Ambilght.