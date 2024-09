Włożyli GoPro do smartfona. Mówią, że będziesz nagrywał świetne filmy

W tym twierdzeniu jest wiele prawdy. GoPro miało duży wpływ na ulepszenie przedniej i tylnej kamerki, do których wdrożono technologię ProStable. Co to tak naprawdę oznacza? Zarówno przedni moduł selfie 50 Mpix, jak i główny aparat 108 Mpix w Zero 40 5G mają funkcję nagrywania w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. Oba oczka gwarantują wsparcie stabilizacji obrazu. Z tyłu jest też aparat obiektyw z matrycą 50 Mpix.