iOS 18 spowalnia starsze iPhone'y. Wszystko wskazuje, że dla twojego dobra

Teoria o celowym spowalnianiu starszych iPhone'ów przez Apple'a zyskała popularność z kilku powodów, które jednak mają swoje logiczne wyjaśnienia. Nowe wersje iOS-a wprowadzają zaawansowane funkcje, które mogą obciążać starsze urządzenia. Użytkownicy często obserwują też szybsze wyczerpywanie baterii po aktualizacji, co bezpośrednio wpływa na wydajność. Choć częściowo jest to naturalne z powodu dostosowywania się systemu do nowych funkcji, to jednak podsyca podejrzenia o celowe działanie Apple'a mające na celu skłonienie użytkowników do zakupu nowszych modeli.