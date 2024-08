Żabka szykuje zmiany w aplikacji. Od września wjadą nowe funkcje

Żabka od września wprowadza szereg nowości do swojej aplikacji. Jedną z najbardziej praktycznych zmian jest wprowadzenie elektronicznych paragonów w sklepach Nano. Teraz, po zakupach, paragon automatycznie pojawi się w aplikacji, gotowy do przejrzenia w dowolnym momencie. A jeśli korzystasz z Nano regularnie, to nawet nie będziesz musiał specjalnie aktywować tej funkcji - będzie ona dostępna od razu.