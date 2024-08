Tablet zamiast książek. Jak skutecznie wykorzystywać tablet na studiach?

A co gdyby książkę zamienić na e-booka? Wtedy jej rozmiar waha się od 3 MB do nawet 50 MB, jeżeli będzie pełna ilustracji. Tablety mają od 128 GB pamięci na dane, ale część z nich zarezerwowana jest dla systemu i jego poprawnego działania, więc mocno asekuracyjnie załóżmy, że będzie to 90 GB. Potrzeba około 5000 pozycji, żeby zapełnić pamięć, co oznacza żę gdybyśmy czytali jedną dziennie, to potrzebowalibyśmy około 13,5 roku, żeby przeczytać je wszystkie. A ile waży 5000 pozycji? Mniej niż 600 g. Dlatego mając wybór pomiędzy 600 g, a kilkoma kilogramami nie waham się ani chwili i wybieram lżejsze rozwiązanie, ale to dopiero początek zalet tego typu urządzeń.