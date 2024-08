Oto lekarstwo dla lotniska w Warszawie. Pokazali Polakom, co zrobić z Okęciem

O dronach i taksówkach powietrznych mówi się dużo, to nie projekty komercyjne i nie będą szybko komercyjne. Z punktu widzenia biznesowego wydaje się to ryzykowne, żeby takie loty obsługiwało Lotnisko Chopina. Problemem jest to, że brakuje politycznej zgody, że czynniki urbanistyczne i środowiskowe są ważniejsze, niż budowanie projektu infrastrukturalnego. Tereny po lotnisku dają takie możliwości i trzeba do tego odwagi, by powiedzieć, że nie będzie lotniska i można te tereny wykorzystać lepiej