Jaki tablet do nauki dla ucznia? Sześć propozycji na każdą kieszeń

Do tego Lenovo TAB Plus może pochwalić się 11,5-calowym ekranem LCD o rozdzielczości 2K z trybem niskiej emisji światła niebieskiego, co docenią uczniowie podczas wieczorowej nauki. TAB otrzymał bardzo pojemny akumulator, pozwalający na dłuższą pracę na jednym ładowaniu względem innych tabletów w z tej półki cenowej. Lenovo TAB Plus został wyposażony w główny aparat 8Mpix, obiektyw selfie 8Mpix, uniwersalny port USB-C, gniazdo jack oraz gniazdo microSD.