Na tych hulajnogach będziesz chciał wrócić do szkoły. Oszczędzisz nie tylko czas

Całą podróż można byłoby skrócić jeszcze bardziej - do zaledwie 17 minut - bo tyle teoretycznie jedzie się tam samochodem. Tylko tutaj pojawiają się trzy problemy. Po pierwsze - trzeba byłoby mieć samochód, a dla większości studentów jest to spory wydatek, nie wspominając już o uczniach, którzy po prostu nie mogą jeszcze wyrobić prawa jazdy, więc u nich ta opcja zupełnie odpada. Jeśli z kolei mają już „prawko” i stać ich na samochód, to pojawiają się dwa kolejne problemy - po pierwsze: nie ma gdzie zaparkować. Po drugie: jeśli trafi się na czas powrotów z pracy, to ta sama trasa nie zajmie 17 minut, tylko 45. Czyli tyle, co komunikacją miejską - o ile ta też nie stanie w korku - a do tego ze wszystkimi dodatkowymi obciążeniami finansowymi związanymi z posiadaniem i użytkowaniem samochodu. Przy okazji cały dzień spędzamy w zamknięciu - rano w domu, potem w samochodowej puszce, potem na uczelni, potem znowu w puszce i znowu w domu.