W trakcie mopowania boczna szczotka podnosi się o 10 mm, dzięki czemu unika płynnych zanieczyszczeń i ich nie rozmazuje. Działa to również w drugą stronę. Kiedy odkurzacz jest na dywanie, mop wraz z szczotką boczną podnoszą się (w przypadku mopa do 10,5 mm). W ten sposób nie dochodzi do przypadkowego zamoczenia materiału, a szczotka nie zawija włókien doprowadzając do blokady odkurzacza.