Ten robot sprzątający może być zupełnie bezobsługowy. Dreame X40 Ultra jest potężny

Wiadomości o kolejnych robotach sprzątających przyjmuję z entuzjazmem. Jako zaawansowany użytkownik odkurzaczy automatycznych zdaję sobie sprawę, z czym mają problemy i czego brakuje im, by można nazwać je urządzeniami idealnymi. Czytając informacje o najnowszym robocie – Dreame X40 Ultra - mam poczucie, że dochodzimy do momentu, gdy lepiej być już nie może. Ten sprzęt nie dość, że ma potężną moc, to oferuje funkcje, których wcześniej nie było.