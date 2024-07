Zbudowali ściany z wiatraków. To będą kolosy zasilające całe miasta

Windcatcher został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki otwartego morza. Jest to modułowy system, który można skalować w górę lub w dół (powiększać lub pomniejszać) w zależności od potrzeb energetycznych. Każda jednostka jest podłączona do centralnej podstacji, która następnie przesyła energię elektryczną do sieci.