Ulewne deszcze zamieniają ulice w rzeki. Polskie miasto znalazło sposób, by temu zaradzić

Najbardziej zauważalne było to właśnie w dniu 30 maja, gdy podczas silnego opadu wody deszczowe zaczęły wypełniać komory zbiorników. Przykładem takim może być zbiornik przy ulicy Mickiewicza o pojemności 360 m3. W ciągu 21 min intensywnego opadu w Śródmieściu spadło 14 mm wody. Do zbiornika wpłynęło 64,8 m3 deszczówki (czyli 65 tys. litrów wody!), co stanowiło jedynie 18 proc. pojemności tego zbiornika. Ostatni majowy deszcz sprawił, że zbiorniki napełniały się w zakresach od kilku do 36 cm, co stanowiło od kilku do ok. 20 proc. ich pojemności