Tych pięć sprzętów odmieniło moje biurko. Dwa zabieram ze sobą wszędzie

Zegarek, aparat, pakiet akumulatorów do drona, tablet, a do tego często jeszcze jeden aparat. Bardzo często na moim biurku gościł właśnie taki pakiet urządzeń domagających się ładowania i zazwyczaj albo korzystałem z podpinania się przewodami do komputera - co skutkowało bardzo wolnym ładowaniem - albo podpinaniem do listwy osobnej ładowarki do każdego z tych sprzętów. Do tego stopnia, że nie mogłem ostatnio podpiąć lampki przy biurku, bo wszystkie punkty ładowania były zajęte.