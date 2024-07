Techland ściąga ludzi do biur, a założyciel imprezuje w luksusie, mimo rekordowych strat

Pracownicy obawiają się nie tylko o odpowiednią przestrzeń do pracy, ale także dostęp do toalet. Według źródeł CD-Action warszawskie biuro nie posiada odpowiedniej liczby pomieszczeń tego typu przy setce pracowników, co dopiero gdyby podwoić liczbę osób obecnych na miejscu. Problemem mają być też sale wideokonferencyjne - tych jest za mało by różne drużyny z Warszawy i Wrocławia były ze sobą w stałym kontakcie. Rozwiązaniem tego problemu była właśnie praca zdalna, podczas której każdy ma dostęp do kamery i mikrofonu w swoim komputerze.