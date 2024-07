Przecenili abonament o połowę. Nielimitowany internet jest teraz za grosze

Oferta jest dostępna tylko w sklepie internetowym operatora, nie znajdziemy jej w salonach T-Mobile. Do dyspozycji są trzy pakiety – S, który oferuje dostęp do paczki 50 GB, M Nielimitowana z nielimitowanym dostępem do internetu z lejkiem prędkości do 30 Mb/s i L Nielimitowana bez żadnych limitów. We wszystkich pakietach mamy oczywiście nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y i ich ceny bez obniżki wyglądają następująco: 60 zł/mies. za ofertę S, 70 zł/mies. za ofertę M, 90 zł/mies. za ofertę L. Podane ceny są z rabatami za zgody marketingowe i obsługę elektroniczną.