Siri musi być po polsku. Chcą, żeby UOKiK wziął się za Apple'a

Doskonałym przykładem jest Apple Fitness+ - subskrypcja do aktywności fizycznej, która w "cywilizowanej" części świata jest dostępna jako osobna usługa, ale również jest zawarta w abonamencie Apple One, obejmującym wszystkie usługi Apple. Fakt: w Polsce Apple One jest tanie. Ale to przez fakt, iż ten zestaw nie obejmuje masy najciekawszych aplikacji i abonamentów dostępnych poza granicami naszego kraju.