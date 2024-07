Nadchodzi koniec jednego z kapitalnych smartfonów Samsunga. Będę tęsknić

Z jednej strony to dobrze, bo oferta smartfonów Samsunga będzie dużo prostsza niż np. u konkurencji w postaci iPhone’ów, no bo zamiast czterech modeli łatwiej jest wybrać pomiędzy jednym a drugim. W mojej opinii rynek trochę na tym straci – sam jestem wielkim fanem smartfonów z dopiskiem Plus, zarówno ze stajni Apple'a, jak i Samsunga. Uważam, że te modele cechują się największą opłacalnością - łączą zalety bardziej przystępnych cenowo podstawowych modeli wraz z najlepszymi funkcjami topowych wariantów.