Kosmiczny wystrzał. Musk marzy, żeby jego sperma doleciała do Marsa

Działania Elona Muska faktycznie zahaczają obsesję. Wygląda na to, że nie chodzi mu tylko o zasiedlenie Marsa przez ludzi, co przez jego potomstwo. Niestety, Elon Musk nie jest ani najwybitniejszym, ani najbystrzejszym przedstawicielem naszego gatunku. Tak więc mówienie o działaniu dla dobra całej ludzkości to tylko frazesy. Jak tak dalej pójdzie, Musk będzie chciał założyć na Marsie własne księstwo.