Żegnam się z iPadem. Nie będę tęsknił

Chodzi o Redmi Pad Pro. To tablet z bazującym na Androidzie systemie HyperOS, a marka Redmi to b-brand od Xiaomi. Innymi słowy, tani szrot dla mas. Cena? 1200 zł za testowany model Wi-Fi. Co w zamian? Nie chcę psuć recenzji, napiszę tylko, że ma świetny 120-hercowy wyświetlacz w wysokiej rozdzielczości, absurdalnie długi czas pracy na baterii, świetny dźwięk, wysoka jakość wykonania i układ scalony, którego wydajność mogłaby być wyższa (aplikacje czasami się przycinają, zwłaszcza po przełączeniu z jednej na drugą, co na iPadzie z układem Apple M jest nie do pomyślenia - co również oznacza, że Redmi Pad Pro nie będzie mobilną stacją roboczą do, dajmy na to, montażu wideo w 4K). A oprogramowanie? Cóż, jest lepiej niż na iPadzie.