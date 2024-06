Technologiczni sponsorzy Euro 2024. Oto nowinki, jakie przygotowali na mistrzostwa

Jednym z najważniejszych partnerów jest Atos. To francuska firma i gigant branży IT z siedzibą w Bezons we Francji i biurami na całym świecie. Koncern świadczy usługi informatyczne i konsultingowe. Dzięki Atos kibice mogą cieszyć się bezproblemowym przebiegiem turnieju, a organizatorzy mają pewność, że wszystkie dane są bezpieczne. Firma zapewni infrastrukturę chmurową dla platformy cyfrowej turnieju, a także analizę danych i sztuczną inteligencję, aby pomóc organizatorom w optymalizacji przebiegu wydarzenia.