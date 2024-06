Dlaczego sztuczna inteligencja nie zastąpi marketingowców?

Bardzo często o wielkich talentach mówi się, że to genialni indywidualiści, ludzie inni niż większość, dlatego tak niezwykli. Jest w tym oczywiście część prawdy, ale z takim stereotypem walczył swego czasu autor książki „Kod kreatywności”. Marcus du Sautoy cytował w niej Briana Eno, który zwracał uwagę na to, jak ważna jest dla artysty wspólnota. Inspirowała, pobudzała, dawała do myślenia. Owszem, geniusze mogą zamykać się w swojej pracowni i nie wychodzić z niej przez długi czas, przez co będą postrzegani jako dziwacy, ale później w ich dziełach znajdziemy coś, co będzie do nas przemawiać, zrozumiemy ich tak, jakbyśmy to my mieli być wyłącznymi odbiorcami.