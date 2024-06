Utrudnili życie Polakom i nazwali to protestem. Tak firmy walczą o zyski kosztem ludzi

Dziś bankomaty zawalczyły o zyski firmy. Jasne, operator tłumaczy, że łatwy dostęp do gotówki leży w interesie całego społeczeństwa. Jednak troska o to, bym mógł wszędzie i wygodnie wypłacić banknoty jakoś firmom i bankom umyka, gdy kasują mnie sowitymi opłatami za skorzystanie z urządzenia. Przez to mam wrażenie, że spór toczy się nad głowami szaraczków, a szufladami bankomatów wywalczone ma zostać to, że jedni zarobią trochę mniej, a drudzy z finansowego tortu uszczkną więcej. To sprzeczka w rodzinie, a nie systemowy przewrót.