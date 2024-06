Jeden, by we wszystkie gry grać. Nowy MSI wlatuje do Polski

Co więcej, monitor obsługuje wysoką częstotliwość na poziomie 160 Hz, co czyni go doskonałym wyborem do gier e-sportowych jak Counter Strike 2, Valorant, Fortnite, League of Legends. MSI MPG 274URF QD wspiera również technologię HDR (jest certyfikat VESA DisplayHDR 400) oraz oferuje szereg dodatkowych funkcji przydatnych dla użytkowników.